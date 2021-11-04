В Клайпеде на прибывшем грузовом судне обнаружены мигранты из Сирии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клайпеде литовские пограничники на прибывшем грузовом судне обнаружили нелегальных мигрантов из Сирии. Об этом сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), пишет Delfi.

Корабль приплыл из испанского порта Суета. Груз на судно, а именно конструкции для ветряных электростанций, был загружен в Турции.

Пограничники обнаружили сирийцев в отдельных каютах. Капитан корабля обязался не выпускать лиц, незаконно попавших на судно, во время пребывания в Клайпеде, говорится в сообщении. Его также обязали обеспечить охрану мигрантов на судне.

Корабль контролируется и литовскими пограничниками. Это уже не первый случай, когда пограничники обнаруживают нелегальных мигрантов на судне. Такой же случай был уже зафиксирован 24 декабря 2020 года.-0-