В КНДР сообщили о проведении крупного испытания на полигоне Сохэ

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти КНДР провели 13 декабря крупное испытание на полигоне Сохэ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

О подробностях испытания не сообщается, однако агентство отмечает, что оно носило "крайне важный" характер. "Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания", - подчеркивается в сообщении ЦТАК.

8 декабря СМИ народной республики сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году.-0-