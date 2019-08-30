В КНДР внесли поправки в Конституцию о полномочиях Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА
30 августа, Пхеньян /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР внесла поправки в Конституцию, которые формально укрепляют полномочия Ким Чен Ына.
В частности, поправки к Конституции закрепляют статус Ким Чен Ына как верховного лидера страны, партии и вооруженных сил КНДР.
Также поправки уполномочивают Ким Чен Ына обнародовать законодательные постановления, основные указы и решения, а также назначать или отзывать дипломатических посланников в зарубежных странах.
До поправок законодательно не указывалось, кто является главой государства, потому что глава Верховного народного собрания выполнял много представительских функций. Сообщается, что конституционные поправки теперь квалифицируют Ким Чен Ына как главу государства.-0-