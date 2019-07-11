В КНДР заявили о разработке оружия для уничтожения истребителей нового поколения

11 июля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР считает, что план Республики Корея по закупке самолетов-невидимок у США направлен на вторжение в их страну и вынуждает принять меры по противодействию. Об этом говорится в заявлении директора исследовательского Института американистики при МИД КНДР.

"Нет никаких сомнений в том, что поставка F-35A (истребитель-бомбардировщик пятого поколения. - Прим. БЕЛТА) направлена на обеспечение военного превосходства над соседними странами в регионе и особенно на открытие "ворот" для вторжения на Север", - отмечает директор института.

В заявлении главы исследовательского института при МИД КНДР говорится, что план Сеула по покупке самолетов-невидимок поставил под сомнение соглашение в военной сфере, которое две Кореи заключили в прошлом году, чтобы снизить трансграничную напряженность. "Таким образом, у нас, со своей стороны, нет иного выбора, кроме как разработать и испытать специальные вооружения для полного уничтожения смертоносного оружия, укрепленного в Республике Корея".

Республика Корея закупила два истребителя F-35A в марте этого года и планирует приобрести еще два самолета-невидимки в середине июля. До конца этого года предусмотрена поставка в общей сложности шести таких машин, а всего контракт предусматривает закупку 40 истребителей к 2021 году.-0-