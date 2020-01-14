В Колорадо мужчина ранил ножом 8 человек

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Колорадо мужчина с ножом ранил восьмерых человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт полиции города Колорадо-Спрингс.

Сообщается, что мужчина нападал на людей в трех разных местах, после чего его обезвредили сами пострадавшие. Злоумышленник был передан правоохранительным органам, больше он не представляет опасности. Все раненные были доставлены в больницы и получили необходимую медицинскую помощь.

По сведениям полиции, нападения были совершены без каких-то видимых причин, данных о том, что нападавший был знаком с пострадавшими, нет. Расследование продолжается.-0-