В Колумбии 19 человек пострадали от взрыва на шахте

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 19 человек пострадали в результате взрыва на золотодобывающей шахте на северо-западе Колумбии. Об этом сообщила газета
По ее информации, инцидент произошел 9 мая в муниципалитете Ремедиос (департамент Антьокия). На рассвете в региональное пожарное отделение поступил вызов с золотодобывающей шахты "Провиденсия", принадлежащей компании "Гран Коломбия Голд", с сообщением о взрыве. Прибывшие пожарные и медики обнаружили по меньшей мере 19 человек с травмами различной степени тяжести. Все они направлены в больницы.
Причины взрыва пока неизвестны.-0-
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