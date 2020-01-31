В Колумбии аварийно сел пассажирский самолет

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет колумбийской авиакомпании Avianca, летевший из Боготы в Санта-Марту, совершил аварийную посадку в Барранкилье из-за технических проблем на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации Колумбии.

"Управление гражданской авиации сообщает, что примерно в 8:30 утра рейс №8484 авиакомпании Avianca, следовавший по маршруту Богота - Санта-Марта, объявил о чрезвычайной ситуации по причине отказа турбины и направился в аэропорт Барранкильи", - цитирует ТАСС сообщение, которое было опубликовано в Twitter ведомства.

По сведениям газеты El Tiempo, на борту самолета летели 124 пассажира. Пострадавших среди них нет.-0-