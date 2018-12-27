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В Колумбии автобус сорвался со скалы: погибли 8 человек

В мире 27.12.2018 | 09:09
Фото eltiempo.com
Фото eltiempo.com

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии при крушении автобуса погибли 8 человек, 11 пострадали, сообщает колумбийская газета El Tiempo.

ДТП произошло в муниципалитете Сан-Матео департамента Бояка в центральной части Колумбии. По сведениям местной дорожной полиции, автобус междугороднего маршрута, перевозивший 19 пассажиров, сорвался со скалы и упал с высоты 150 м. В результате происшествия три человека погибли на месте, еще пятеро скончались по пути в больницы, остальные 11 пострадавших госпитализированы.

Ведется расследование. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать механическая поломка.-0-

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Теги
ДТП, Колумбия, смерть
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