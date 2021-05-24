В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 2 050 человек получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые с 28 апреля проходят в Колумбии. Такую информацию сообщает ТАСС.

Соответствующий отчет в понедельник представило министерство национальной обороны республики. С 28 апреля по 23 мая ранения получили 1 040 гражданских лиц и 1 011 полицейских.

За этот период полицией были задержаны 954 человека. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали 26 226 единиц холодного оружия, 988 единиц огнестрельного оружия, 452 единицы пневматического оружия.

С 28 апреля в Колумбии начались демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.-0-