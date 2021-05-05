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05 мая 2021, 01:04

В Колумбии более 80 человек пропали без вести во время протестов

Фото Reuters
Фото Reuters

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Более 80 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на радиостанцию Efe Eme.

С 28 апреля пропали 87 человек. Наибольшее число сообщений об исчезновениях людей зафиксировано в городе Кали (административный центр западного департамента Валье-дель-Каука) - 35 случаев.

С прошлой недели в Колумбии происходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки отмечены в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.-0-

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