В Колумбии четыре человека погибли при взрыве на угольной шахте

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли, один тяжело ранен и еще семеро находятя под завалами в результате взрыва на угольной шахте в Колумбии в департаменте Бояка. Об этом пишет сенатор региона Аида Авелья у себя на странице в социальной сети.





"Аварии на угольных шахтах в Бояке продолжаются. Сегодня в Топаге погибло 4 рабочих. Необходимо принять срочные меры", — написала сенатор.





Предварительная причина происшествия - взрыв метана и угольной пыли.-0-







