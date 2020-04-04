В Колумбии из-за взрыва на шахте погибли шесть человек

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли на угольной шахте на северо-востоке Колумбии в результате взрыва, передает Reuters со ссылкой на Национальное горное агентство при Министерстве горной промышленности и энергетики страны.

Авария произошла утром в деревне Аякучо, расположенной в муниципалитете Сан-Кайетано. Как сообщает колумбийская радиостанция Caracol, в результате взрыва шесть шахтеров погибли на месте, из-под завалов был спасен один человек.

Власти начали расследование происшествия. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать выброс метана.-0-