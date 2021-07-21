В Колумбии мирные марши закончились беспорядками

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Колумбии сообщила о случаях нарушения порядка в ходе протестных маршей 20 июля - задержаны 22 человека, 21 сотрудник полиции получил травмы, сообщают РИА Новости.

"По итогам дня протестов 20 июля 22 человека задержаны, 21 полицейский получил ранения, продолжаются 86 полицейских операций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить спокойствие граждан", - сообщил глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Варгас.

В городах Колумбии 20 июля прошло почти 200 акций протеста в столице и еще 26 - в департаментах страны. Все они представляли собой мирные марши и концерты, однако в конце дня к манифестациям присоединились вандалы.

Основная часть противоправных действий была зафиксирована в Боготе, Кали, Медельине, Манисалесе, Нейве, Пасто и Попаяне. Вандалы повредили 10 городских автобусов, несколько банкоматов, магазинов и государственных учреждений, а также атаковали полицейские патрули.

Лидеры профсоюзов Колумбии призвали граждан вновь выйти на улицы 21 июля. На этот день в конгрессе запланирована презентация законопроектов, подготовленных протестующими на основе чрезвычайного документа, составленного после протестов 2019 года и не получившего внимания правительства.

Национальная забастовка началась в Колумбии 28 апреля в знак протеста против спорной налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. В рамках протеста в городах страны помимо мирных маршей до конца июня почти ежедневно происходили ожесточенные столкновения между гражданским населением и полицией, беспорядки, грабежи и акты вандализма. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли по официальной информации 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80. Экономический ущерб от остановки предприятий и транспортного сообщения в ходе протестов Министерство финансов оценивало в $0,5 млрд в день.-0-