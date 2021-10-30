В Колумбии начнут прививать от COVID-19 детей от трех лет

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Колумбии решили начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от трех до 11 лет с 31 октября. Об этом заявил президент страны Иван Дуке, сообщает ТАСС.

"Мы хотим объявить, что начиная с 31 октября в рамках празднования Дня детей мы начинаем вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от трех до 11 лет препаратом Sinovac", - написал Иван Дуке в Twitter.

До этого момента в Колумбии от коронавируса прививали совершеннолетних и подростков от 12 до 17 лет. При этом для вакцинации детей было разрешено использовать только препараты компаний Pfizer и Moderna. На данный момент в Колумбии из 50,8 млн жителей вакцинированы одно- или двухкомпонентным препаратом 20,7 млн человек.

С начала пандемии в Колумбии коронавирусом заразились 4,9 млн человек, умерли 127 тыс. заболевших.-0-