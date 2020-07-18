В Колумбии неизвестные совершили нападение – погибли два солдата

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух представителей вооруженных сил Колумбии погибли, еще шестеро ранены в результате нападения неизвестных на востоке страны. Об этом 18 июля сообщила радиостанция La FM.

По ее сведениям, инцидент произошел 18 июля утром на трассе, которая соединяет города Тибу и Кукута департамента Норте-де-Сантандер. Сначала неизвестные активировали взрывные устройства, а затем атаковали две военные машины с огнестрельным оружием. Один военнослужащий погиб на месте, другой умер в госпитале. Еще шестеро солдат были госпитализированы.

По предварительным данным, нападение могли осуществить представители леворадикальной колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения".-0-