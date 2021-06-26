В Колумбии обстреляли вертолет президента страны

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, был обстрелян 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По имеющейся информации, неизвестные обстреляли вертолет президента, когда он совершал пролет над восточной частью страны. Сообщается, что 6 пуль попали в корпус вертолета. Кроме главы государства на борту находились министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал, ведется расследование.

После инцидента Иван Дуке сказал, что это было трусливое нападение, власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, которые действуют на территории Колумбии.-0-