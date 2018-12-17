В Колумбии освободили из плена внучку писателя Габриэля Гарсия Маркеса

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Колумбии в результате спецоперации освободили из плена внучатую племянницу писателя Габриэля Гарсия Маркеса, которую в августе этого года похитили с целью выкупа, передает Reuters.

Преступники требовали за освобождение 34-летней женщины $5 млн. Внучку Хайме Гарсия Маркеса, родного брата писателя, захватила группа преступников, которые в прошлом входили в правые военизированные формирования. Во время операции задержать удалось 15 человек.

Похищение людей для выкупа в Колумбии происходит регулярно. С 1990-х годов в стране похитили около 3 тыс. человек, в прошлом году зарегистрированы 193 случая.

Писатель Габриэль Гарсия Маркес скончался в 2014 году на 88-м году жизни.-0-