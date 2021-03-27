В Колумбии под завалом в шахте оказались 15 горняков

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 горняков заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию главы Национального горнодобывающего агентства Хуана Мигеля Дурана.

"В настоящее время активирован протокол по оказанию экстренной помощи из-за аварии на золотодобывающей шахте, расположенной в муниципалитете Неира департамента Кальдас. По нашим оценкам, 15 горняков пропали без вести", - написал чиновник в своем Twitter.

По данным газеты El Espectador, авария на шахте произошла из-за оползня. На месте происшествия работают спасатели.-0-