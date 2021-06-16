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16 июня 2021, 08:01

В Колумбии при взрывах на военной базе пострадали 36 человек

Скриншот из видео El Tiempо
Скриншот из видео El Tiempо

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 36 человек пострадали во время взрывов, которые произошли на территории военной базы, расположенной на востоке Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во вторник днем в городе Кукута (административный центр восточного департамента Норте-де-Сантандер). Неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы. В результате взрывов 36 человек получили ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование. На место происшествия выехал министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.-0-

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