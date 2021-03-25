В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,7

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в центральной части Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 20.57 по местному времени в муниципалитете Лос-Сантос (центральный департамент Сантандер). Очаг залегал на глубине 143 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Еще одно землетрясение магнитудой 2,4 зафиксировано в провинции Британская Колумбия. По информации канадской государственной службы по наблюдению за землетрясениями, очаг залегал на глубине 21 км, эпицентр находился в 5 км к северо-востоку от города Сидней.

Сообщается, что его жители могли ощутить небольшие подземные толчки. Данных о жертвах и разрушениях нет.-0-