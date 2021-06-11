В Колумбии с начала протестов погибли 50 человек, 2,3 тыс. пострадали

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии за время протестов, проходящих с конца апреля, не менее 50 человек погибли, более 2,3 тыс. пострадали, сообщает ТАСС.

В Генеральной прокуратуре южноамериканской республики сообщили, что более 80 человек, которые принимали участие в протестах, продолжают числиться пропавшими без вести. "На сегодняшний день осталось определить местонахождение 84 человек из 572", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте ведомства.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.-0-