В Колумбии семь человек погибли при нападении неизвестных

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум семь человек погибли, еще трое ранены в результате нападения неизвестных на северо-западе Колумбии. Об этом 22 ноября сообщила радиостанция La FM.
Как информирует радиостанция, происшествие случилось ночью в муниципалитете Бетания (северо-западный департамент Антьокия). Группа людей проникла на кофейную ферму и открыла стрельбу по спящим. Семь человек погибли на месте, еще трое получили ранения. Они были доставлены в ближайшую больницу.
Других подробностей радиостанция не приводит.-0-