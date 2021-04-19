В Колумбии спасатели достали из золотодобывающей шахты тела 11 горняков

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии спасатели достали из шахты тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте в центральной части Колумбии сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное горнодобывающее агентство.

Глава агентства Хуан Мигель Дуран в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших.

"Мы сожалеем о гибели 11 молодых людей, оказавшихся в ловушке в шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас", - уточняется в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Авария на шахте произошла 26 марта из-за схода оползня.-0-