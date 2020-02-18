В Колумбии столкнулись грузовик и микроавтобус – погибли три человека

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, еще семеро пострадали в результате ДТП в Колумбии. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее сведениям, авария случилась днем на трассе между городами Барранкабермеха и Букараманга (центральный департамент Сантандер). Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. Автобус вылетел с трассы и упал в ущелье.

Жертвами аварии стали три пассажира, еще семь человек получили ранения.

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем грузовика.-0-