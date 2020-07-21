В Колумбии упал военный вертолет – 11 человек пропали, шесть ранены

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек получили ранения, еще 11 пропали без вести из-за падения военного вертолета Black Hawk на юго-востоке Колумбии. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Карлоса Ольмеса Трухильо.

"Командующий ВС Колумбии находится в муниципалитете Миту, где руководит спасательной операцией после катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk, на борту которого находились 17 военнослужащих, - написал Трухильо в своем Twitter. - Шесть человек уже спасены и будут доставлены в Боготу для медицинской помощи. Все усилия теперь сосредоточены на поиске и спасении 11 военнослужащих, пропавших после авиакатастрофы".

Причины падения вертолета расследуются.

Военный вертолет пропал на юго-востоке Колумбии На борту вертолета находились шестеро военнослужащих. В регионе приступили к поисково-спасательной операции.

Ранее сообщалось, что 21 июля утром потеряна связь с вертолетом.-0-