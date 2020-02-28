В Колумбии упал военный вертолет – погибли три члена экипажа

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум трое военнослужащих колумбийских ВВС погибли при падении вертолета в Колумбии. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее информации, вертолет упал недалеко от города Бохака (департамент Кундинамарка). На борту вертолета находились пятеро военнослужащих, борт вылетел из города Мельгар (департамент Толима) в город Мадрид (Кундинамарка). Спустя некоторое время вертолет рухнул в ущелье.

Три члена экипажа погибли на месте, двое получили серьезные ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать погодные условия.-0-