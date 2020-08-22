В Колумбии в результате нападения убиты шесть человек

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть молодых людей стали жертвами нападения неизвестных в муниципалитете Тумаком в западном колумбийском департаменте Нариньо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Джона Рохаса.

"В Тумако были убиты шесть молодых людей. Необходимо провести расследование", - заявил Рохас, видео выступления которого было опубликовано в Twitter правительства департамента.

Губернатор отметил, что в ближайшее время в Нариньо ожидается прибытие президента Колумбии Ивана Дуке, который намерен обсудить ситуацию с властями региона.

В ночь на 16 августа в муниципалитете Саманьего в том же департаменте неизвестные убили девять молодых людей.-0-