В Колумбии во время авиашоу погибли двое военных

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время авиашоу в колумбийском городе Медельин погибли двое военных, сообщает газета
Военнослужащие держали спущенный с вертолета флаг Колумбии. Они сорвались с высоты и погибли.
Mueren 2 soldados al caer de cuerda que sostenía la bandera de colombia en Medellín. @WRadioColombia pic.twitter.com/b3cCP1neIF— jhon tabares (@jhontabares) 11 августа 2019 г.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как отмечает El Tiempo, судя по видео, которое начало распространяться в социальных сетях, причиной трагедии мог стать обрыв троса, за который держались военные.-0-
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