В Колумбии возле полицейского участка произошел взрыв - пострадали 15 человек

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва, который произошел у полицейского участка в колумбийском городе Кукута, сообщает ТАСС.

"В 6.30 (по местному времени) преступники оставили взрывное устройство под сиденьем на улице. В результате был нанесен ущерб нашему зданию, а также пострадали сотрудники", - сказал глава полиции города Оскар Морено.

По данным правоохранительных органов, среди пострадавших, помимо полицейских, оказались двое прохожих. Как сообщил глава полиции города, стражи порядка были доставлены в "медицинские учреждения с акустическими травмами".

На данный момент ведется расследование случившегося.-0-