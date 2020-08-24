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24 августа 2020, 00:17

В Колумбии за сутки в перестрелках погибли 17 человек

Фото RT_russian
Фото RT_russian

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 17 человек погибли в трех перестрелках в Колумбии за последние сутки. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что инциденты произошли в местах противостояния торговцев наркотиками, отдельных преступных группировок и демобилизованных партизан Революционных вооруженных сил.

Шесть человек погибли после нападений в департаменте Нариньо, столько же – в департаменте Каука, пятеро – в провинции Араука.

Неделю назад восемь человек были застрелены неизвестной вооруженной группой в регионе оборота наркотиков Нариньо. Еще пятеро погибли в результате нападения 11 августа на востоке города Кали.

Власти пока не установили, являлись ли убитые представителями одной из групп или членами одной семьи.-0-

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