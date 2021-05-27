В колумбийской столице свыше 80 человек пострадали в результате беспорядков

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 82 человека получили травмы различной степени тяжести в результате беспорядков, которые произошли во время протестных акций в Боготе. Такую информацию опубликовало на своей странице в Twitter отделение Красного Креста в столице Колумбии, сообщает ТАСС.
"Красный Крест оказал помощь 82 пострадавшим во время демонстраций в Боготе", - говорится в сообщении. Cреди раненых - пятеро полицейских.
Как сообщает газета "Тьемпо", столкновения между протестующими и правоохранительными органами имеют место в районе Усме на юге колумбийской столицы.
В Колумбии с 28 апреля проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки отмечены в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали свыше 2 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже власти согласились внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.-0-