ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 8 сентября 2019
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:30 В Комсомольске-на-Амуре ливнями затопило подвалы 300 многоэтажек, школ, больниц В мире
18:06 В Германии в результате взрыва на народном празднике пострадали 14 человек В мире
17:49 В Молодечно проводят доследственную проверку гибели двух мужчин при обрушении грунта в траншее Происшествия
17:43 Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Турцию и второй год подряд заняла 5-е место в суперфинале Евролиги Спорт
17:10 Белорусы завоевали 6 наград на молодежном ЧЕ по академической гребле Спорт
17:04 Гандболисты СКА победили БГК имени Мешкова в чемпионате Беларуси Спорт
16:56 Парламент Грузии утвердил кабинет министров нового премьера Георгия Гахария В мире
16:44 КоАП дополнят нормой об ответственности за продажу несовершеннолетним электронных сигарет Общество
16:03 РЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют юбилей родного города Регионы
15:15 В Красноярском крае обнаружили сгоревший вертолет Ми-2 с останками двух человек В мире
13:50 В Японии отменяют поезда и авиарейсы из-за тайфуна В мире
13:32 Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике Спорт
13:23 ФОТОРЕПОРТАЖ: Любители бега в Бресте отметили 1000-летие города участием в полумарафоне Регионы
12:49 ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальный обряд Лельчицкого района "Сваты" Регионы
12:32 В Молодечно троих мужчин засыпало грунтом в траншее, двое из них погибли Происшествия
12:21 Мастерская по белорусскому языку, музеи и полумарафон ожидают студентов из Китая на проекте БГПУ Общество
12:12 До +29°C ожидается в Беларуси 9 сентября Общество
11:56 Волейболистки сборных Сербии и Турции вышли в финал чемпионата Европы Спорт
11:28 В Минске задержан третий участник разбойного нападения на гомельчанку Происшествия
10:50 Словенская "Рибница" будет соперником гандболистов минского СКА во втором квалификационном раунде Кубке ЕГФ Спорт
10:29 Белорусы проиграли испанцам, упустив возможность побороться за медали Евролиги по пляжному футболу Спорт
10:00 Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет главным событием перед чемпионатом мира - Хансен Спорт
09:34 Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема" Спорт
09:25 В России проходит единый день голосования В мире
09:17 Лукашенко: развитие сотрудничества Беларуси и Северной Македонии отвечает интересам двух народов Президент
09:08 Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей началось в Беларуси Политика
00:30 Венецианский кинофестиваль раздал награды Культура
00:04 Шоу "Миллениум" стало кульминацией празднования тысячелетия Бреста Регионы
07.09.19
07.09.19 23:59 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выступление команды Беларуси по танковому биатлону на "Линии Сталина" Общество
07.09.19 23:46 Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC Спорт
Все новости
Все новости
В мире
08 сентября 2019, 18:30

В Комсомольске-на-Амуре ливнями затопило подвалы 300 многоэтажек, школ, больниц

8 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Сильные ливни, которые пришли в Хабаровский край, усугубили ситуацию с подтоплениями в Комсомольске-на-Амуре. Вода затопила подвалы более 300 многоэтажек, школ, больниц и других социальных объектов, городские улицы. Об этом сообщает 8 сентября ТАСС.

Вода в Комсомольске-на-Амуре поднялась еще на несколько сантиметров за сутки. Сейчас в регионе циклон, весь день в городе шел ливень, он продолжится и ночью, значительная часть улиц подтоплена. По предварительным данным, дождевыми и грунтовыми водами подтоплено 267 подвалов многоквартирных домов, подвалы шести социально-культурных учреждений, более 30 образовательных учреждений и четырех медицинских учреждений.

Вода с дорог не уходит, ливневая канализация в городе закрыта уже две недели из-за высокого уровня воды в Амуре, насосные группы и аварийные бригады, работавшие на расчистке дождеприемников, не справляются с потоками воды.

Водой подтопило 124 частных жилых дома, 403 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 11 детей. От электричества отключены 64 дома.

В городе днем продолжали укреплять дамбы, эти работы пришлось приостановить из-за размытия дорог. Из-за дождя и сильного ветра возможен перелив воды через дамбы.

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре превысил 800 см при опасной отметке 650 см. Гидрологи ожидают дальнейшего роста воды. Влияние на погоду в Хабаровском крае оказывает тайфун с территории Китая, по всему региону идут сильные дожди.-0-

Теги
паводки регионы России
Новости рубрики В мире
В Германии в результате взрыва на народном празднике пострадали 14 человек
Парламент Грузии утвердил кабинет министров нового премьера Георгия Гахария
В Красноярском крае обнаружили сгоревший вертолет Ми-2 с останками двух человек
В Японии отменяют поезда и авиарейсы из-за тайфуна
В России проходит единый день голосования
В Японии бушуют тайфуны
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
РЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют юбилей родного города
Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет главным событием перед чемпионатом мира - Хансен
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике
ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкиста
Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"
Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль науки в Ботаническом саду
Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Любители бега в Бресте отметили 1000-летие города участием в полумарафоне
В Минске задержан третий участник разбойного нападения на гомельчанку
Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC
ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальный обряд Лельчицкого района "Сваты"
Венецианский кинофестиваль раздал награды
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.