В Комсомольске-на-Амуре ливнями затопило подвалы 300 многоэтажек, школ, больниц

8 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Сильные ливни, которые пришли в Хабаровский край, усугубили ситуацию с подтоплениями в Комсомольске-на-Амуре. Вода затопила подвалы более 300 многоэтажек, школ, больниц и других социальных объектов, городские улицы. Об этом сообщает 8 сентября ТАСС.

Вода в Комсомольске-на-Амуре поднялась еще на несколько сантиметров за сутки. Сейчас в регионе циклон, весь день в городе шел ливень, он продолжится и ночью, значительная часть улиц подтоплена. По предварительным данным, дождевыми и грунтовыми водами подтоплено 267 подвалов многоквартирных домов, подвалы шести социально-культурных учреждений, более 30 образовательных учреждений и четырех медицинских учреждений.

Вода с дорог не уходит, ливневая канализация в городе закрыта уже две недели из-за высокого уровня воды в Амуре, насосные группы и аварийные бригады, работавшие на расчистке дождеприемников, не справляются с потоками воды.

Водой подтопило 124 частных жилых дома, 403 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 11 детей. От электричества отключены 64 дома.

В городе днем продолжали укреплять дамбы, эти работы пришлось приостановить из-за размытия дорог. Из-за дождя и сильного ветра возможен перелив воды через дамбы.

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре превысил 800 см при опасной отметке 650 см. Гидрологи ожидают дальнейшего роста воды. Влияние на погоду в Хабаровском крае оказывает тайфун с территории Китая, по всему региону идут сильные дожди.-0-