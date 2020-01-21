В Конго 15 человек погибли при кораблекрушении

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек утонули при кораблекрушении на озере Маи-Ндомбе в западной части Демократической Республики Конго, сообщает AFP.

"Катер, перевозивший более 30 человек, развалился во время движения в условиях шквального ветра", - рассказал представитель властей города Инонго Космо Мбо Вемба. На данный момент 15 тел выловлены из озера. Продолжается поиск остальных пассажиров катера, пока они считаются пропавшими без вести.

В Конго, где в отсутствии региональных дорог люди широко используют речной транспорт, кораблекрушения на озерах и реках стали частым явлением. Так, в сентябре прошлого года на востоке страны при опрокидывании торгового судна погибли 36 человек.-0-