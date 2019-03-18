В Конго поезд сошел с рельсов: погибли 24 человека

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный поезд сошел с рельсов в провинции Касаи Демократической Республики Конго. В результате не менее 24 человек погибли и еще 31 человек пострадал, сообщает
При крушении несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста.
По информации AFP, большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Отмечается, что среди погибших много детей. Поисковую операцию приостановили с наступлением ночи, но, как предполагается, что число жертв может возрасти.
О причинах происшествия не сообщается.-0-
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