В Конго при крушении пассажирской баржи погибли 60 человек

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 60 человек погибли в результате крушения на реке Конго пассажирской баржи, на борту которой находились более 700 человек, сообщает CNN.

Министр по гуманитарным вопросам Конго Стив Мбикайи Мабулуки заявил, что около 300 выживших были найдены недалеко от места инцидента в провинции Май-Ндомбе на западе страны, но еще 240 человек остались пропавшими без вести.

"Мы сочувствуем семьям жертв и требуем санкций против всех, кто несет ответственность за транспортный сектор", - сказал Стив Мбикайи Мабулуки.

По данным Синьхуа, причиной крушения стала перегрузка судна и навигация в ночное время.

Для многих жителей страны Конго и ее притоки являются единственным способом передвижения на большие расстояния.-0-