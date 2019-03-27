В Конго при обвале шахты погибли 14 человек

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обвале шахты в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго погибли 14 человек, сообщает местная радиостанция Radio Okapi .

Трагедия произошла 27 марта в одной из шахт по добыче касситерита, минерала, который используется для получения олова.

На момент происшествия в скважине находилось около 40 человек. Найдено четырнадцать тел, десять рабочих получили серьезные ранения.-0-