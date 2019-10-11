В Конго разбился самолет с россиянами на борту

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Военно-транспортный самолет Ан-72, пропавший накануне в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), потерпел катастрофу, сообщает ТАСС.

На борту находились четыре члена экипажа и гражданские, а также военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.

По словам сотрудника посольства РФ в ДРК, на борту были российские граждане. "Мы подтверждаем, что среди членов экипажа были российские граждане, на данный момент мы уточняем их фамилии и точное число", - сказал он.

Самолет вылетел из города Гома на востоке ДРК и направлялся в столицу Киншасу. Контакт с воздушным судном был утрачен через 59 минут после вылета. Личности пассажиров пока точно не известны, по данным военных источников, среди них могут находиться личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал.-0-