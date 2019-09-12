В Конго сошел с рельсов поезд, погибли 50 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 50 человек погибли при сходе с рельсов поезда в юго-восточной провинции Танганьика Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Reuters .

Министр по гуманитарным вопросам ДРК Стив Мбикаи рассказал, что авария произошла около 3.00 по местному времени в городе Майибариди. Число раненых не называется.

"От имени правительства я выражаю свои соболезнования семьям погибших", - написал Стив Мбикаи в своем Twitter.

Ведется расследование. Причины происшествия пока не известны.-0-