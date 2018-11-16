В Конго убили семерых миротворцев ООН

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь миротворцев ООН из Малави и Танзании погибли в городе Бени в Демократической Республике Конго в результате столкновения с повстанцами. Об этом сообщается в официальном заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь осуждает убийство шести миротворцев из Малави и одного миротворца из Танзании миссии ООН по стабилизации ситуации в ДРК на территории города Бени провинции Северное Киву. Миротворцы были убиты в ходе совместной операции миссии и ВС Республики Конго против сил группировки "Альянс демократических сил". Согласно первоначальным сообщениям, еще десять миротворцев получили ранения, один пропал без вести", - говорится в заявлении.

С 13 ноября "голубые каски" проводят на востоке Демократической Республики Конго совместную операцию с местными вооруженными силами против боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС).-0-