Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 ноября 2018, Пт
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4045
USD 2.1222
RUB 3.1867
Главное
Александр Лукашенко От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты
Президент
Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе
Президент
Заместитель госсекретаря Совбеза: нужно выработать новую стратегию борьбы с наркотиками
Общество
"Сижу на совещании, и тут записка: "Коля, ты выиграл квартиру!" Истории новых победителей игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Общество
ЗАО "Минский завод виноградных вин" поддержало развитие белорусского детского хоккея
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Конго убили семерых миротворцев ООН
01:45 В мире
В США перевернулся автобус - есть жертвы и пострадавшие
01:17 В мире
Футболисты сборной Беларуси победили Люксембург в Лиге наций
00:59 Спорт
В Германии при столкновении школьных автобусов пострадали 40 человек
00:30 В мире
Сбивший насмерть ребенка в Чашникском районе водитель автобуса был трезв
23:56 Происшествия
Футболисты сборной Беларуси выигрывают после первого тайма у Люксембурга в Лиге наций
23:38 Спорт
Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной
23:29 Калейдоскоп
Умер Рой Кларк
22:58 В мире
Американский художник уничтожит картину Бэнкси, чтобы потом перепродать ее
22:29 В мире
Недели Германии в Беларуси завершатся джазовым фестивалем
22:02 Культура
"Лидсельмаш" проиграл "Кайрату" в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу
21:44 Спорт
Танк по эскизам Леонардо да Винчи создали на "Беларусьфильме"
21:35 Культура
Хоккеисты "Немана" одержали уверенную победу над "Шахтером" в экстралиге
21:30 Спорт
Церемония открытия детского "Евровидения-2018" соберет более 300 человек
21:26 Культура
Автобус при движении задним ходом сбил насмерть ребенка в Чашникском районе
20:46 Происшествия
Белорусский филолог Владимир Будай передал турецкому университету около 500 книг из личной коллекции
20:11 Общество
Комиссия МАРТ за 9 месяцев установила 17 фактов нарушения антимонопольного законодательства
19:44 Экономика
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
19:44 В мире
Совет по развитию беспилотного автотранспорта создан в Беларуси
19:29 Общество
Проекты по развитию Оршанского района дорабатывались с акцентом на меры реализации - Вовк
19:24 Регионы
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Новый год Новый год
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Конго убили семерых миротворцев ООН

В мире 16.11.2018 | 01:45
Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь миротворцев ООН из Малави и Танзании погибли в городе Бени в Демократической Республике Конго в результате столкновения с повстанцами. Об этом сообщается в официальном заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь осуждает убийство шести миротворцев из Малави и одного миротворца из Танзании миссии ООН по стабилизации ситуации в ДРК на территории города Бени провинции Северное Киву. Миротворцы были убиты в ходе совместной операции миссии и ВС Республики Конго против сил группировки "Альянс демократических сил". Согласно первоначальным сообщениям, еще десять миротворцев получили ранения, один пропал без вести", - говорится в заявлении.

С 13 ноября "голубые каски" проводят на востоке Демократической Республики Конго совместную операцию с местными вооруженными силами против боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС).-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
миротворческие силы, ООН
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4045 BYN 2.4 BYN 2.407 BYN
USD
2.1222 BYN 2.12 BYN 2.126 BYN
RUB
3.1867 BYN 3.178 BYN 3.193 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты
Все видео

Фотоновости

В городском военкомате Минска началась отправка в войска нового пополнения
Все фото

Инфографика

Сельское хозяйство Беларуси На начало 2018 года в Беларуси насчитывалось 8501,6 тыс. га сельскохозяйственных земель, что составляет около 40% от всех территорий республики и сопоставимо с площадью Австрии.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь рассматривает возможность закупки и предлагает кооперацию при производстве самолета МС-21
От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты
Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе
Политика
Владимир Макей Макей: Латвия для Беларуси - добрая соседка, важный и надежный партнер
Беларусь и Франция активизируют межпарламентское сотрудничество
Беларусь всегда была инициатором хороших взаимоотношений с другими странами - экс-президент Латвии
Экономика
Сергей Левченко Беларусь и Иркутская область договорились о создании и развитии СП в разных сферах
Комиссия МАРТ за 9 месяцев установила 17 фактов нарушения антимонопольного законодательства
Переговоры о зоне свободной торговли ЕАЭС и Сингапура намечено завершить в 2019 году
Происшествия
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома Сбивший насмерть ребенка в Чашникском районе водитель автобуса был трезв
Автобус при движении задним ходом сбил насмерть ребенка в Чашникском районе
Жительница Полоцка брала деньги взаймы и не возвращала
Общество
Вдохновляться и действовать - девиз первого женского саммита "Ты можешь!"
Белорусский филолог Владимир Будай передал турецкому университету около 500 книг из личной коллекции
Совет по развитию беспилотного автотранспорта создан в Беларуси
Регионы
Виталий Вовк. Фото из архива Проекты по развитию Оршанского района дорабатывались с акцентом на меры реализации - Вовк
Лучшие изделия ручной работы сельских предпринимательниц выбрали в Минской области
В Гомельской области за стоянку на местах для авто инвалидов с начала года оштрафованы 216 водителей
Спорт
Во время матча. Фото АБФФ Футболисты сборной Беларуси победили Люксембург в Лиге наций
Футболисты сборной Беларуси выигрывают после первого тайма у Люксембурга в Лиге наций
"Лидсельмаш" проиграл "Кайрату" в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу
Технологии
Владимир Андрейченко Беларусь предлагает Египту совместно разрабатывать и производить беспилотники
Белорусские электровелосипеды и электроскутеры поступят в продажу в апреле 2019 года
Опытный образец белорусского электромотоцикла будет готов в декабре
Культура
Дарья Московская Тайны потерянной тетради Максима Богдановича
Недели Германии в Беларуси завершатся джазовым фестивалем
Танк по эскизам Леонардо да Винчи создали на "Беларусьфильме"
Калейдоскоп
Оксфордский словарь назвал слово 2018 года
Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной
Видеофакт: Ольга Шелест стала блондинкой
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия