В Конго выявили более 520 случаев заражения чумой

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 520 случаев заражения чумой было выявлено в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго, около 30 человек погибли, сообщает издание Actu Cameroun.

"Было зафиксировано более 520 случаев заражения чумой, в том числе 31 летальный исход", - сказал министр здравоохранения провинции Итури Патрик Карамура.

Средний возраст пострадавших - 13 лет, при этом самому маленькому - три месяца, а самому старшему - 73 года.

Кроме случаев бубонной чумы были зафиксированы пять случаев легочной чумы и два - септической.

По данным специалистов, первые случаи заражения чумой были зарегистрированы в середине ноября прошлого года.

Итури - единственный регион в Демократической Республике Конго, где чума носит эндемический характер.

Чума вызывается бактериями Yersinia pestis, которые обычно передаются человеку при укусе инфицированной блохи. Заболевание проявляется ознобом, головными болями и отеком лимфатических узлов.-0-