В Конгрессе США высказались об "эрозии демократии" в Польше и Венгрии и возможных санкциях

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние демократии в Польше и Венгрии постоянно ухудшается. В этой связи США должны рассмотреть возможность принятия ответных мер, в том числе экономических санкций. Об этом заявила вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли во время слушаний в Конгрессе США по ситуации в этих странах, сообщает польское радио RMF 24.

По словам Хизер Конли, предпринятые ранее действия со стороны США и ЕС не смогли остановить "эрозию демократии" в Польше и Венгрии. Поэтому Вашингтону следует изменить свой подход.

"Возможно, нам стоит подумать об изменении дислокации войск в регионе", - сказала Хизер Конли. При этом она отметила, что не хотела бы таким образом ослаблять восточный фланг НАТО.

Хизер Конли также заявила, что, возможно, Польша и Венгрия должны "понести экономические издержки в связи с продолжающимися антидемократическими процессами".

Обеспокоенность Хизер Конли разделили и другие эксперты, выступающие в Конгрессе США. При этом старший научный сотрудник American Enterprise Institute (AEI) Далибор Рохак отметил, что степень наказания должна быть разная. По его словам, в то время как Польша противостоит России и Китаю, Венгрия, наоборот, открыто устанавливает тесные отношения с обоими противниками США.

"Я думаю, поэтому к Венгрии следует подходить гораздо жестче, чем к Польше. В какой-то момент Венгрии придется выбирать, на чью сторону встать", - сказал Далибор Рохак.

Американские эксперты также отметили, что в Венгрии, по сравнению с Польшей, хуже обстоят дела в области свободы СМИ, избирательной системы и справедливости выборов.

Польша и Венгрия регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права. Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии. Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен судебной реформой в этой стране и принятым Варшавой решением о главенстве польской Конституции над европейским законодательством.-0-