В Копенгагене прошли протесты против карантина

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни людей вышли на улицы Копенгагена 6 февраля вечером в знак протеста против коронавирусных ограничений и планов страны ввести цифровой сертификат вакцинации, сообщает The Local.

Около 600 человек, организованных в группу "Люди в черном", собрались на сильном морозе перед зданием парламента.

Как и другие европейские страны, Дания намерена разработать цифровой сертификат вакцинации против Covid-19 для путешествий. Организаторы протеста заявляют, что введение такого паспорта означает обязательную вакцинацию. Вакцинация в Дании не является обязательной.

Санкционированный марш был мирным.-0-