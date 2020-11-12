В Коста-Рике ввели чрезвычайное положение из-за последствий урагана "Эта"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Коста-Рике из-за последствий урагана "Эта" объявлено чрезвычайное положение. Соответствующий указ подписал президент Карлос Альварадо, сообщает издание The Tico Times.

По мнению властей, благодаря введению режима ЧП удастся ускорить работы по ликвидации последствий стихии, восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим.

По оценкам Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, из-за проливных дождей, вызванных ураганом "Эта", пострадали около 325 тыс. человек, из опасных районов эвакуировано более 2 тыс. человек. Повреждены дороги, разрушены мосты, в результате чего прервано сообщение с более чем 20 населенными пунктами.-0-