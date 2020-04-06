В Кот-д'Ивуаре разгромили строившийся медицинский центр

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители города Абиджан в Кот-д'Ивуаре разрушили строившийся для борьбы с пандемией коронавируса медицинский центр из-за его близости к жилым постройкам. Об этом сообщает BBC.

Местное население посчитало, что центр строится в многолюдном жилом районе, слишком близко к домам. На появившихся в социальных сетях роликах видно, что люди разбирают здание голыми руками, а строительные материалы разбивают о землю.

Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара, прокомментировав ситуацию, пояснило, что строящееся здание должно было стать испытательным центром, а не больницей для лечения пациентов с коронавирусом.-0-