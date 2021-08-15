В Кот-д'Ивуаре впервые за 27 лет выявлено заражение лихорадкой Эбола

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения сообщила о заразившемся геморрагической лихорадкой Эбола пациенте в Кот-д'Ивуаре. Это первый случай в западноафриканской республике с 1994 года, сообщает Deutche Welle.Как уточняется, заразившийся смертельно опасным заболеванием пациент прибыл в страну автотранспортом из соседней Гвинеи 12 августа. После того как у него поднялась температура, его госпитализировали, сейчас пациент находится в больнице Абиджана, крупнейшего города Кот-д'Ивуара.Как отметили в ВОЗ, это первый случай заболевания лихорадкой Эбола в стране с 1994 года. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, приводит к жару и внутренним кровотечениям и очень часто заканчивается летальным исходом.По данным ВОЗ, нет никаких доказательств связи выявленного случая заражения со вспышкой инфекции в соседней Гвинее в феврале этого года. ВОЗ намерена оказать поддержку правительству Кот-д'Ивуара. Организация направит в западноафриканскую республику группу экспертов, чтобы помочь в отслеживании контактов и лечении зараженного.В феврале власти Гвинеи сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола. По данным ВОЗ, с того момента в стране скончались 12 пациентов с этим заболеванием.Во время последней вспышки заболевания в Западной Африке в 2014-2016 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне этим вирусом заразились около 28 тыс. человек, свыше 11 тыс. пациентов умерли. В июне 2020 года было объявлено о победе над вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, длившейся почти два года. Там вирус привел к смерти почти 2,3 тыс. человек.-0-