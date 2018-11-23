В Кракове умерла самая старая в мире монахиня

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кракове умерла 110-летняя Цецилия Рошак, самая старая в мире монахиня, передает Associated Press.

Рошак родилась в Польше в 1908 году. После окончания торгово-промышленного училища в Познани она ушла в доминиканский монастырь в Кракове.

Во время Второй мировой войны женщина прятала евреев в оккупированном Вильнюсе. После войны она вернулась в Краков и долгие годы была органистом и певчей при монастыре.

В 2009 году Израиль присудил монахине звание "Праведники народов мира" за помощь в спасении евреев в годы оккупации.-0-