В краснодарской школе набрали 28 первых классов

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из школ Краснодара для нумерации классов в школе использованы буквы от "А" до "Я". Всего за парты школы в этом году сели 840 первоклассников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В 94-й школе Краснодара 1 сентября открылся третий корпус. Благодаря строительству нового здания за парты школы сели 840 первоклассников. Обучение во всех трех учебных корпусах организовано в 28 первых классах. Использованы буквы от "А" до "Я", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в нумерации не использованы буквы "Ь", "Ъ", "Й", "Ё", "Щ". Также, по информации пресс-службы, открытие новой большой школы позволило увеличить количество мест образовательного учреждения на 1100 в смену. Сюда приняли детей из близлежащих жилых комплексов. "Площади всех школьных зданий позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам", - отметили в пресс-службе.

По информации администрации города, в этом году за парты в Краснодаре сели более 21 тыс. первоклассников. Всего школы города приняли 174 472 ученика. В линейках 1 сентября приняли участие 43 157 учеников первых, девятых и одиннадцатых классов.-0-