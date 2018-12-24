В Краснодарском крае электричка сошла с рельсов, 3 человека пострадали

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в результате схода электрички с рельсов в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.

Около 6.00 на станции Навагинская из-за селя с рельсов сошли два вагона электропоезда сообщением Белореченская - Гойтх. По предварительной информации, пострадали три человека. С переломами они доставлены в больницу.

На движение поездов ситуация не повлияла. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.-0-