В Краснодарском крае разбился легкомоторный самолет

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.
"В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. В результате погиб пилот", - сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что на земле жертв и разрушений нет. Сейчас устанавливаются причины случившегося. "Рассматриваются несколько версий, в их числе возможный отказ техники и ошибка пилотирования", - сказали в правоохранительных органах.
Как сообщил источник в силовых структурах, за штурвалом самолета находился курсант. "В предполагаемый район падения вылетел вертолет", - уточнил собеседник агентства.
Крушение самолета также подтвердило Министерство обороны РФ. Там подчеркнули, что учебный полет выполнялся без боекомплекта.-0-