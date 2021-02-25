В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных для продажи

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов РФ в рамках уголовного дела о торговле новорожденными детьми установили местонахождение девяти младенцев, которые были рождены для продажи. Задержаны четверо подозреваемых, сообщается на сайте СК РФ.

В производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

"Установлена причастность к торговле людьми жителей города Красноярска, в том числе имеющих юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах. Также задержана 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц. По его указанию неустановленное лицо подыскало женщину, гражданку Республики Казахстан, проживающую в Камбодже, готовую родить ребенка за деньги. Она прошла организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность.

В марте 2020 года она прибыла в Красноярск, где в апреле 2020 года родила мальчика, после чего получила свидетельство о рождении на ребенка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых. После чего она уехала в Республику Казахстан, где получила деньги в размере $13 тысяч за передачу рожденного ею ребенка. Затем 33-летний подозреваемый забрал из роддома новорожденного мальчика, которого соучастники планировали передать третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение.

В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно, рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливаются.

В настоящее время в отношении всех четырех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления.-0-